شرطة كاليفورنيا تستخدم مواقع إلكترونية لتحديد الأنساب لاعتقال مشتبه فيه بجرائم اغتصاب‎

اعتقلت السلطات في ولاية كاليفورنيا رجلاً فيما يتعلق بجرائم اغتصاب ارتكبت في التسعينيات، بعد أن تم الربط بين عينة من حمضه النووي وعينات عثر عليها في مسارح الجرائم، وذلك من خلال مواقع إلكترونية تجارية لتحديد الأنساب.

وقالت كاري براون، المتحدثة باسم قائد شرطة مقاطعة أورانج، إنّ “كيفن كونثر (53 عامًا) اعتقل يوم الخميس، من منزله في جنوب كاليفورنيا للاشتباه فيه بارتكاب جرائم اغتصاب وخطف واعتداء جنسي على أطفال”.

وكان من بين الضحايا طفلة كان عمرها تسع سنوات وقتئذٍ.

واعتبر مفتشو المباحث كونثر، أحد المشتبه فيهم باستخدام أساليب مماثلة لتلك الأساليب التي استخدمت في السنوات الأخيرة للمساعدة في حل غموض عدد من الجرائم القديمة.

وفي العام الماضي، تم اعتقال رجل شرطة سابق عمره 73 عامًا بسبب سلسلة من جرائم القتل والاغتصاب التي ارتكبت في كاليفورنيا في السبعينيات والثمانينيات.

وخلال التحقيقات في جرائم الاغتصاب التي ارتكبت في التسعينيات بمقاطعة أورانج، قارن محققون في مكتب التحقيقات الاتحادي عينات من الحمض النووي تم جمعها من مسرحين للجريمة بتلك التي عثر عليها في المواقع الإلكترونية التي يستخدمها الناس لمعرفة تسلسل أنسابهم.

ويستخدم مفتشو الشرطة هذه المواقع لتتبع شجرة العائلة والسعي لتحديد الأقارب بالدم الذين يتطابقون تقريبًا مع بيانات المجرمين المشتبه فيهم.

وقالت براون، إنّ “كلًّا من كونثر وشقيقه التوأم احتجزا يوم الخميس، قبل أن يحدد المحققون كونثر بوصفه المشتبه فيه والإفراج عن أخيه”.

وامتنعت براون عن تحديد اسم الموقع الإلكتروني، الذي تم استخدامه أو أفراد الأسرة الذين قادت عينات حمضهم النووي إلى المشتبه فيه.