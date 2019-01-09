مقتل أم أمريكية على يد طفلتيها.. تعرف إلى السبب 

أقدمت شقيقتان (12 و14 عامًا) على قتل والدتهما بمدينة ماغنوليا في ولاية تكساس الأمريكية، انتقامًا منها بسبب العقوبة التي أنزلتها بهما، عندما حاولا دهسها بسيارة العائلة.

وعثر على جثة “اريكا هال” داخل منزلها المتحرك، وعليها عدة طعنات بالسكين ورصاصة في الصدر، وقد توجهت شكوك المحققين مباشرة إلى ابنتيها وألقي القبض عليهما.

وقال رئيس الشرطة كيني كوتون، في تصريح للصحافة المحلية: “اكتشفوا أن الفتاتين فعلتا ذلك، وستخضعان لخبرة نفسية. إنهما متهمتين بالقتل وسنطبق القانون”.

وبخصوص محاولتهما دهس والدتهما قبل أيام بسيارة العائلة، قال: “لو أنها أبلغتنا، لتمكنا من إيقافهما قبل فوات الأوان، لا أفهم ما الذي دار برأسيهما! فالأم تبقى أمًا”.

وصرح جيران الأسرة للصحافة المحلية، أن ايريكا كانت ستقتل قبل أيام، عندما أخذت من ابنتيها هاتفيهما المحمولين.

وما تزال الشقيقتين مصرتين على إنكار الجريمة حسب قريبة لهما، وتمت معاملة الكبرى معاملة البالغين بوضعها في السجن، وستحضر لجسلة استماع أولية يوم 29 يناير الجاري، أما الأخت الصغرى فمحتجزة في مركز للأحداث.