بالصور.. سرعة بديهة رجل مشرد تنقذه من الدهس أسفل القطار

نجا مشرد مسن من الموت بأعجوبة بعدما استلقى أسفل قطار من أجل الطعام في نيويورك مساء يوم الجمعة.

وقال شهود عيان إن “الرجل سقط وسط القضبان بعد قفزه للحصول على حقيبة طعام ألقى بها أحد أصدقائه إليه من المنصة المقابلة، وحينها أتى قطار مسرع أوشك على دهس الرجل وقتله”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن سرعة البديهة أنقذت الرجل، حيث سرعان ما حشر نفسه بين القضبان أسفل القطار الذي انطلق من فوقه.

ونقلت الصحيفة عن بيدرو كروز، وهو العامل الذي ألقى حقيبة الطعام لزميله، قوله إنه “قفز هو أيضًا وحاول الوصول إلى صديقه ومساعدته عندما سقط قبل أن يأتي القطار، ولكنه لم يتمكن من ذلك”.

وأضاف أنه حاول تنبيه القطار حتى يتوقف، ولكن دون جدوى.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه “بعد عدة اتصالات بالنجدة بفضل شهود العيان المرعوبين، وصل رجال الإنقاذ إلى موقع الحادث ليصدموا عندما رأوا الرجل عالقًا بين القضبان والقطار”.

وأفادت تقارير بعد ذلك، بأنه تم إنقاذ الرجل دون أن يصاب بأذى ونُقل فورًا إلى المستشفى لتقديم العناية الطبية اللازمة وما قد يحتاجه من علاج، ولكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أية إصابة للرجل.