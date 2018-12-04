بالفيديو.. مشاجرة بالأسلحة النارية داخل جامعة “البترا” في الأردن

اندلعت مشاجرة واسعة داخل حرم جامعة البترا في العاصمة الأردنية عمان، يوم الثلاثاء، استخدمت خلالها أسلحة نارية.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “مجهولين اقتحموا إحدى بوابات الجامعة واعتدوا على عدد من الطلبة”.

وتداول الناشطون ومواقع محلية، مقاطع فيديو للمشاجرة، يظهر أحدها طالبة تصرخ بينما يفر مشاركون في المشاجرة من المكان.

فيما أظهر مقطع فيديو آخر وصول تعزيزات أمنية إلى محيط جامعة البترا لاحتواء المشاجرة.



