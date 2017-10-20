عقب المشاجرة مع لاعبي ليون.. فتح تحقيق ضد إيفرتون الإنجليزي

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا ضد فريق إيفرتون الإنجليزي، بسبب سلوك جماهيره خلال لقاء أولمبيك ليون الفرنسي في دوري المجموعات بالدوري الأوروبي.

وكانت جماهير الفريق الإنجليزي قد حاولت الاعتداء على لاعبي الفريق الفرنسي أثناء شجار وقع بين اللاعبين في الشوط الثاني، وهو السلوك الذي وصفته الصحافة الإنجليزية بالمشين وغير اللائق.

وحسب بلاغ الاتحاد الأوروبي، فالتحقيق جاء بعد محاولة الجماهير الاعتداء على اللاعبين وهو ما يُنذر الفريق الإنجليزي بعقوبات مشددة.

وخسر إيفرتون على ملعبه أمام أولمبيك ليون 2-1 ليبقى في الصف الرابع والأخير في مجموعته ويواجه خطر الخروج من دوري المجموعات.