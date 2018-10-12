طائرة هندية تصدم جدارًا في المطار أثناء إقلاعها

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة الطيران الهندية، اليوم الجمعة، أنها أوقفت طيّارَين عن العمل صدمت طائرتهما جدارًا في المطار أثناء الإقلاع وواصلا الرحلة كأن شيئًا لم يكن، ومعهما 136 راكبًا.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز “بوينغ 737” من مدينة تريشي في ولاية تاميل نادو جنوب الهند متّجهة إلى دبي، بحسب ما جاء في بيان لشركة الطيران الهندية.

وأُبلغ الطيّار بما جرى وبأن جسم الطائرة تضرّر من الأسفل، لكنه قرّر مواصلة الجزء الأول من الرحلة الممتد على 4 ساعات، على اعتبار أن أجهزته في القمرة لا تشير إلى وجود أي خلل.

وقد بلغت الطائرة مطار بومباي ونقل الركاب إلى طائرة أخرى طارت بهم إلى دبي، فصار البعض منهم يصوّرون الطائرة المتضررة وينشرون الصور على مواقع التواصل.

وقالت شركة الطيران الهندية إنها أوقفت الطيارَين عن العمل إلى حين جلاء نتائج التحقيقات.