بعد فيضانات مدمرة.. كيرالا الهندية تسعى لاقتراض 1.4 مليار دولار لإعادة الإعمار

قال رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية، اليوم الثلاثاء، إن الولاية التي عصفت بها الفيضانات ستسعى لاقتراض أكثر من 100 مليار روبية (1.4 مليار دولار) لتمويل أعمال إعادة الإعمار بعد الكارثة التي أودت بحياة نحو 400 شخص.

وقال رئيس الوزراء بيناراي فيجايان إن القرض المقترح يأتي في إطار حزمة خاصة ستطلبها الولاية الجنوبية، التي تقدر أن أضرار الفيضانات لا تقل عن 200 مليار روبية، من حكومة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وأوضح فيجايان أن كيرالا ستطلب من حكومة مودي رفع سقف اقتراض الولاية إلى 4.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي بدلًا من ثلاثة بالمئة مما سيساعد على جمع 105 مليارات روبية إضافية من السوق.

وأبلغ الصحفيين: “هدفنا ليس مجرد العودة بالولاية إلى وضع ما قبل الفيضان، بل خلق كيرالا جديدة”.

وأودت أسوأ فيضانات تشهدها الولاية في 100 عام بحياة 383 شخصًا ودمرت عشرات الآلاف من المنازل ومحت الطرق والجسور. ويلوذ نحو 1.3 مليون نسمة بالآلاف من مخيمات الإغاثة.

وقالت الإمارات العربية المتحدة إنها ستقدم سبعة مليارات روبية للولاية. وقال فيجايان “لكيرالا علاقة خاصة بالإمارات التي تعد وطنًا ثانيًا للمالاياليين”، مشيرًا إلى شعب كيرالا.

وتستضيف دول الخليج جاليات كبيرة من سكان كيرالا الذين يعملون هناك، وتعد تحويلاتهم العمود الفقري لاقتصاد الولاية، منذ الستينيات بمساهمة تصل إلى ثلث الناتج المحلي الإجمالي.