رودولفو أروابارينا يصل الإمارات لقيادة شباب الأهلي دبي (صور)

رودولفو أروابارينا يصل الإمارات لقيادة شباب الأهلي دبي (صور)

نادي شباب الأهلي دبي قرر الاستغناء عن خدمات مدربه التشيلي خوزيه سييرا، وعيّن أروابارينا خلفًا له.

المصدر: فريق التحرير

وصل الأرجنتيني رودولفو أروابارينا إلى الإمارات، مساء اليوم الخميس؛ لبدء مهمة تدريب نادي شباب الأهلي دبي.

وكان نادي شباب الأهلي دبي قد قرر الاستغناء عن خدمات مدربه التشيلي خوزيه سييرا، وتعيين أروابارينا خلفًا له، بعد المستوى المتواضع الذي أظهره فريق شباب الأهلي في دوري الخليج العربي.

وآخر مباراة قاد فيها سييرا شباب الأهلي في كأس الخليج العربي أسفرت عن فوزه على الوصل بهدفين دون مقابل.

يذكر أن أروابارينا قاد فريق الوصل لموسمين.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الثامن برصيد 6 نقاط من فوزين فقط من أصل 5 مباريات، خاضها الفريق في البطولة حتى الآن، والمتوقفة في الوقت الراهن؛ بسبب إعداد منتخب الإمارات لنهائيات أمم آسيا، حيث يقيم المنتخب معسكرًا حاليًا في إسبانيا.

وسيتم تقديم المدرب لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، غدًا الجمعة، في دبي.

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