شباب الأهلي دبي يقيل مدربه خوسيه سييرا

أعلنت تقارير صحفية إماراتية، اليوم الخميس، أن نادي شباب الأهلي دبي أقال مدربه خوسيه سييرا؛ بسبب تراجع نتائج الفريق.

وقالت صحيفة “الاتحاد”، رسميًا.. شباب الأهلي دبي يقيل المدرب خوسيه سييرا، ويكلف مدرب اللياقة بقيادة التدريبات، اليوم”.

وأضافت الصحيفة عبر”تويتر”، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا يصل دبي ويبدأ مشواره مع شباب الأهلي، غدًا”.

تقديم المدرب الجديد أروابارينا في مؤتمر صحافي بملعب العوير، الجمعة.

وجمع شباب الأهلي دبي 6 نقاط فقط من 5 مباريات في الدوري الإماراتي، (فوزين وخسائر).

كما حقق فوزًا وخسر مرة في مباراتين في كأس الخليج العربي الإماراتي.

وتعاقد شباب الأهلي دبي مع سييرا في 7 يوليو الماضي.