مصر.. وفاة طفل لحق بكرته بعد سقوطها من الطابق الرابع

لقي طفل مصري لا يتجاوز عمره 4 أعوام، مصرعه يوم الثلاثاء، عندما سقطت “كرة” كان يلعب بها من شرفة المنزل بالدور الرابع، فرمى نفسه وراءها ليعيدها.

وفي التفاصيل تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا، بسقوط طفل من شقة والدته في الطابق الرابع، وانتقل رجال المباحث المصرية لمكان الواقعة على الفور.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن الطفل كان يلهو في شرفة الشقة، بينما كانت والدته بعيدة عنه في الشقة، وأثناء لهوه بالكرة سقطت منه ووقعت على الأرض، فظن أن بإمكانه إعادتها، وتسلق سور الشرفة وسقط أيضًا على الأرض.

وكشفت المعاينة إصابة الطفل بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، أودى بحياته وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.