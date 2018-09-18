عقب شتائم طالت خالعة النقاب “ترف العسيري”.. “النيابة” بالسعودية توضح عقوبة “التحرش الإلكتروني”

أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أن أي رسائل أو صور أو مقاطع مرئية تنطوي على مدلول جنسي، وتمس عرض شخص أو تخدش حياءه، وذلك باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة تقنية، فإنها تعد جريمة تحرش.

وأوضحت النيابة من خلال حسابها الرسمي في موقع التواصل “تويتر” أنّ من يمتلك تلك الرسائل أو الصور أو المقاطع، فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26,667 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت إلى أن المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش، تنص على أن التحرش يقصد به كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وجاء إعلان النيابة عن هذه العقوبة، عقب جدل واسع بين ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر قيام فتاة تدعى ترف العسيري بخلع نقابها علنًا، وتوثيق ذلك عبر مقطع تم تداوله.

وتعرضت الفتاة من قبل المعارضين إلى إساءات، وصلت إلى حد شتمها، نظرًا لتصرفها الذي يعتبر نادرًا في المملكة المحافظة.