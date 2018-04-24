طفل مصري ينتحر بسبب لعبة “الحوت الأزرق”.. وأسرته تروي التفاصيل (فيديو)

روت أسرة الطفل المصري، السيد أحمد 12 عامًا، ضحية لعبة “الحوت الأزرق“، الذي شنق نفسه داخل غرفة نومه، تفاصيل الواقعة.

وقال والد الطفل لبرنامج “العاشرة مساءً” إنه فور عودته للمنزل وجد نجله مشنوقًا وبيده الموبايل ومحمل عليه لعبة الحوت الأزرق، وعلى ظهره رسومات غريبة لم تتضح معالمها.

أما جدة الطفل فقالت “وجدته يلعب في التلفون وظننته يلعب كرة قدم، ولأنني كنت جاهلة لم أعرف أنه يلعب لعبة الحوت الأزرق”.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت بلاغًا بالعثور على طفل مصري يدعى السيد أحمد السيد 12 عامًا داخل غرفة نومه بمنزل جده بـ “عزبة الكرما” بالمحلة مشنوقًا، فيما عثر أقارب الطفل على لعبة “الحوت الأزرق” على هاتفه.

وتبين من التحريات الأمنية أن الطفل يمر بأزمة نفسية حادة بسبب انفصال والديه، وزواج كل منهما وانتقاله للإقامة بمنزل جده، كما تبين أنه وخلال الأيام الأخيرة عزل نفسه في غرفته، واعتقدت العائلة أن سبب ذلك حزنه لانفصال والديه وزواج كل منهما بآخر.

وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارًا بتكليف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية التى تبث الألعاب الإلكترونية على شبكة الإنترنت ومنها “الحوت الأزرق”.

وتعتبر هذه الألعاب خطرة كونها تستهدف صغار السن ويترتب على ذلك اتباع تعليماتها ومراحلها المختلفة، وهو ما يقد يؤدي إلى ايذاء الشخص لنفسه أو لذويه بما يصل أحيانًا إلى الانتحار وارتكاب جرائم القتل.