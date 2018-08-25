مقتل شخص في إطلاق نار قرب مدرسة بكاليفورنيا الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إن شخصًا قُتل وأصيب آخر بجروح جراء إطلاق نار وقع أثناء “معركة بين مجموعتين”، قرب مدرسة في ولاية كاليفورنيا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشرطة، أنه تم إلقاء القبض على شخصين بعد إطلاق النار، بينما تبحث السلطات عن مشتبه بهم آخرين. مؤكدة أنها ما تزال تحقق لمعرفة أسباب إطلاق النار.

ومن جانبها، أعلنت السلطات المحلية في كاليفورنيا، أنها أغلقت المدرسة دون أن يصاب أحد بداخلها.

وأفضت حوادث إطلاق النار التي شهدتها البلاد، منذ مطلع 2018 (خلال شهرين)، إلى مقتل ألفين و249 شخصًا، حسب إحصائية صادرة في الـ26 من فبراير/شباط 2018، عن منظمة “أرشيف العنف المسلح” (غير حكومية).