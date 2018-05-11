الشرطة الأمريكية تعتقل مشتبهًا به في إطلاق نار بمدرسة

اعتقلت الشرطة الأمريكية في لوس انجليس شخصًا، صباح اليوم الجمعة، بعد الاستجابة لبلاغات وردت عن إطلاق نار محتمل داخل مدرسة ثانوية في جنوب ولاية كاليفورنيا.

ولم ترد تقارير بعد عن أعيرة نارية أو ضحايا.

وقال المتحدث باسم شرطة لوس أنجليس بوب بوس: إن المشتبه به، الذي لم يُكشف عن هويته، “لم يكن مسلحًا وقت اعتقاله”، مضيفًا: “ما زلنا نبحث عن سلاح”.

وقال المشرف على المنطقة التعليمية التي تقع فيها المدرسة راؤول مالدونادو في بيان: “تأكد وجود مطلق نار نشط في وقت سابق هذا الصباح داخل مدرسة هايلاند الثانوية.. على ما يبدو اعتقل الشخص بالفعل”.

وتلقت إدارة الشرطة بلاغات متعددة عن وجود مسلح بالمدرسة التي تبعد نحو 90 دقيقة إلى الشمال من لوس انجليس.

وقال بوس: إن الشرطة توجهت أيضًا إلى مدرسة أخرى تبعد بضعة أميال، هي مدرسة مانزانيتا الابتدائية، وذلك بعد ورود بلاغات عن سماع صوت إطلاق نار.

وأضاف: “سمع الناس صوت أعيرة نارية، لكن لا يوجد تأكيد لذلك”. وذكرت الشرطة على تويتر أن أفرادها فتشوا المدرسة ولم يجدوا ما يشير إلى ارتكاب جريمة.