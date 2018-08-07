حرائق كاليفورنيا تستعر.. وخبير أرصاد يحذر

حذر خبير أرصاد في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية، من تمدد حرائق الغابات في كاليفورنيا، في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح الخبير أن “درجات الحرارة ربما تصل إلى 43 درجة مئوية في شمال كاليفورنيا، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع هبوب رياح عاصفة تؤجج نيران الحريق”.

ويكافح عمال الإطفاء في كاليفورنيا لاحتواء 8 حرائق كبيرة خرجت عن نطاق السيطرة في الولاية الأمريكية، بعد أن استعرت أكبر حرائق غابات تشهدها كاليفورنيا في تاريخها، يوم الثلاثاء، في ظل أجواء طقس حار وعاصف.

وتوسع حريق “مندوسينو كومبليكس” ليشمل نحو 283 ألف فدان، أمس الإثنين، بعدما اندمج حريقان ضخمان على الطرف الجنوبي لغابة مندوسينو الوطنية.

وبحسب إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، يعد هذا الحريق الأكبر من بين 8 حرائق كبيرة خرجت عن نطاق السيطرة؛ الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان “كارثة كبيرة” في الولاية.

وقالت تريشيا أوستن المتحدثة باسم جهاز الإطفاء في كاليفورنيا، إن 3900 من عمال الإطفاء كافحوا “مندوسينو كومبليكس”، أمس الإثنين.

وفي أماكن أخرى من كاليفورنيا، صدرت أوامر إجلاء في مقاطعة أورنج، أمس الإثنين؛ بعد نشوب حريق وانتشاره بسرعة في 700 فدان.