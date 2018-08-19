مجهولون يعتدون بالضرب والسلب على شرطي سعودي (صورة)

اعتدى 4 مجهولين على شرطي سعودي بالضرب المبرح، وسلبوا ما بحوزته من مبالغ مالية أثناء تواجده بمحطة للوقود في محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة.

وذكر أحد أقارب الشرطي السعودي، أن شخصًا كان يتواصل مع الشرطي المعتدى عليه ويدعوه إلى مناسبة خاصة به، حيث رفض الجندي تلك الدعوة بحجة عدم معرفته بالشخص الذي دعاه.

وقال “إن الجندي بعد أن رفض الدعوة طلب منه أحد زملائه إحضار أغراض لهم من أحد المتاجر القريبة بسيارته فنزل بزيه الرسمي لإحضار بعض الأغراض من متجر قريب بسيارته الخاصة، وما إن وصل لمحطة الوقود حتى جاء شخص وعرَّفه بنفسه، وأنه الشخص الذي يدعوه دائمًا للقيام بواجب له، وعاتبه لرفض الدعوة؛ فبيَّن له أنه لا يعرفه، وبعدها مباشرة جاء إليه 4 أشخاص لا يعرفهم نهائيًّا، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، وسلب مبلغ مالي كان معه”، وفقاً لصحيفة “سبق” السعودية.

وأضاف أن قريبه تعرَّض للضرب بشدة ونقل إلى مستشفى رنية، مبينًا أن الأجهزة الأمنية باشرت بفتح تحقيق لكشف هوية المعتدين.

وأكد أن قريبه معين حديثًا في شرطة رنية، وليس له أي عداوة أو مواقف مع أحد نهائيًّا، ولا يعرف الذين اعتدوا عليه.

وأعرب قريب الشرطي المعتدى عليه عن أمله في أن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف هوية المعتدين والقبض عليهم ومن يقف خلفهم.