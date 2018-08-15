بماذا علق أمير مكة المكرمة على رجل الأمن الذي خلع حذاءه للمسنة؟ (فيديو)

أشاد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، برجل الأمن الذي ظهر في مقطع فيديو متداول قبل عدة أيام وهو يخلع حذاءه لترتديه حاجة مسنة في المسجد الحرام.

وهنأ الفيصل رجل الأمن على سلوكه، ومنحه حذاءه للمسنة كي يقيها حر الأرض، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمركز الإيواء في مشعر “مزدلفة”، بعد جولة للاطمئنان على جاهزية المرافق والقطاعات لخدمة ضيوف الرحمن.

وعلق أمير مكة على ذلك الموقف قائلاً: “قبل يومين ثلاث شفتو رجل أمن شاهد حاجة لابسة نعال ضيق عليها أو شي، جاها رجل أمن فسخ حذاءه لبسه ياها ومشاها، هذه النوعية أن يصل رجل أمن إلى هذا المستوى من الأخلاق الإسلامية ويتعامل مع ضيوف الرحمن بهذه الأريحية وبهذا الإيمان، وبهذه الرسالة العظيمة، هذه قمة الأخلاق وسمو التربية”.

وأضاف: “أنا أهني، ليس فقط الرجل باللي سواه، أنا أهني الرجل وأسرة الرجل والمجتمع الذي نشأ فيه هذا الرجل، والدولة التي تبنت هذا المشروع، أنتم أصبحتم نوعية فريدة بالعالم، لما تقدمونه من أعمال ترقى إلى مستوى الذهول وليس إلى متسوى الإعجاب، فالله الله بالتمسك بالأخلاق الإسلامية والقدرات الإنسانية التي تتمتعون أنتم بها ولا توجد عند غيركم، هنيئا لكم”.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا قبل عدة أيام مقطع فيديو لرجل أمن، قيل إن اسمه “جمعان”، وقد تطوع بخلع حذائه ومنحه لحاجة مسنة ليقي قدميها من الحر، بعد أن رأى زوجها يحاول أن يصنع لها حذاء مؤقتًا.