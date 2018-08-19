السعودية تطلق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، عن انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج 1439.

ويعد مشروع قطار المشاعر المقدسة من أضخم المشاريع التي تنفذها السعودية لخدمة الحجاج.

ونشر حساب الهيئة عبر “تويتر” تغريدة أعلن فيها بدء عمل القطار قال فيها: “على بركة الله انطلاق أولى رحلات #قطار_المشاعر_المقدسة لموسم #حج_1439هـ“.

ويربط القطار بين جنوب مشعر عرفة وجنوب مشعر منى في منطقة الجمرات مرورًا بمشعر المزدلفة بمسار يبلغ 20 كليومترًا في إنشاءات مرتفعة على أعمدة الجزر الوسطية للطرق.

ويشتمل المشروع على 9 محطات مرتفعة عن الأرض بطول 300 متر لكل محطة، ويتم الوصول إلى أرصفة القطار عن طريق منحدرات ومصاعد وسلالم عادية وكهربائية، وبوابات أوتوماتيكية، تفصل بين القطار ومناطق التحميل ومناطق الانتظار، وتتميز بتقنية الاستشعار عن بُعد للتعرف على حاملي التذاكر التي تباع للشركات والمؤسسات. فيما يتم تفويج الحشود إلى المحطات في مسارات محددة إلى مناطق الانتظار أسفل المحطات التي تستوعب أكثر من 3000 حاج.

ويستهدف قطار المشاعر في موسم حج 1439هـ نقل 350 ألف حاج عبر أكثر من ألف رحلة خلال 7 أيام، ويقدم خدمات التفويج لأكثر من 72 ألف حاج في الساعة، ويصل عدد القطارات إلى 17 قطارًا، تضم 204 عربات مكيفة بطول 300 متر، وتستوعب كل عربة 300 حاج، إضافة إلى عربتين أمامية وخلفية.