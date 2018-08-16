شاهد.. طريقة إنقاذ غريبة باءت بالفشل في السعودية

قادت الشجاعة شابًا سعوديًا إلى محاولة شق سيل جارف من المياه في وادي منطقة نجران، الواقعة على الحدود اليمنية جنوب المملكة العربية السعودية، وذلك لإنقاذ شاب آخر علق في الوحل الذي تسببت فيه مياه السيل.

وظهر الشاب في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وهو يمتطي حصانًا ويشق السيل بكل شجاعة.

ولم يستطع الشاب المغامر مقاومة سرعة میاه السيل، التي جرفته بقوة إلى أسفل أحد الجسور، حيثُ غمرت المياه الشاب وحصانه بالكامل.

ولا يزال مصير الشابين مجهولًا حتى اللحظة، وفقًا لموقع “أخبار24” الإلكتروني.