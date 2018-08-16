لهذا السبب.. السعودية تحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من روسيا مؤقتًا

حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما مؤقتًا من روسيا.

ويأتي القرار السعودي بناءً على تقرير صادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، الذي يفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور الشديد الأضرار من فئة (H5) في مناطق “روستوف أوبلاست” و”كوستروما أوبلاست”، و”بانزا أوبلاست”.

واستثنت الهيئة من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حراريًّا أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور.

واشترطت الهيئة إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حراريًّا أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في روسيا.

ويتبع شروط الاستثناء أن تكون تلك المواد المستوردة مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة لدى المملكة.

ويستمر الحظر المؤقت لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية في روسيا، وفقًا لصحيفة “عاجل” الإلكترونية.