القوات السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا في سماء نجران

أعلنت قوات الدفاع الجوي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي على مدينة نجران.

وذكرت قناة “الإخبارية” السعودية، اليوم، عبر “تويتر” أن “قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي على #نجران“.

وزادت ميليشيات الحوثي من وتيرة استهداف المناطق السعودية مؤخرًا بصواريخ باليستية، تطلق من الأراضي اليمنية.