السعودية تعترض صاروخًا قبل سقوطه في نجران 

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخًا أطلقه المسلحون الحوثيون تجاه مدينة نجران المحاذيه للحدود مع اليمن، وفجرته في الجو.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنقوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن “هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني”.

وأعلنت السعودية سابقًا إسقاط العديد من الصواريخ التي يطلقها المسلحون الحوثيون تجاه المملكة، تسبب بعضها بإيقاع خسائر في صفوف المدنيين.