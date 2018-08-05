الحكومة اليمنية: قذائف الحوثي وراء مقتل مدنيين في الحديدة

أكدت الحكومة اليمنية أن الضربات التي أصابت مستشفى الثورة وسوق السمك، بالحديدة، الخميس الماضي، ناتجة عن قذائف مدفعية الهاون، أطلقت من مواقع قريبة لمكان الحادثين، تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية.

وعبّرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أصدرته يوم الأحد، عن “استغرابها من اتهامات لتحالف دعم الشرعية، بالضلوع في الحادثين اللذين أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين”، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأضاف البيان أن “هذه الاتهامات متواصلة رغم إعلان التحالف أنه لم يقم بأي عمليات جوية في مدينة الحديدة في ذلك اليوم، وإثباته ذلك بالأدلة التقنية، التي قدمها لمجلس الأمن الدولي وعرضها على الرأي العام”.

واعتبر أن “تسارع مثل هذه الاتهامات، وآخرها الصادرة في بيان عن الاتحاد الأوروبي، تأتي لتؤكد ابتعاد الكثيرين عن الحقائق الموضوعية نحو كل ما يبرئ الميليشيا الحوثية التي اعتدت خلال الفترة الماضية على الممر الملاحي الدولي جنوب البحر الأحمر وباب المندب”.

وشدد البيان على “حرص الحكومة اليمنية، الكامل على سلامة المدنيين، وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق اليمنية، دون استثناء، والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع، وكل ما يرتبط بها من التزامات”.