مسلمون يخمدون حريقًا شب في كنيسة بمصر

تمكّن مواطنون مسلمون في مصر، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في إحدى الكنائس الكاثوليكية جنوب البلاد.

وتسبب الحريق الذي وقع في أحد مباني الكنيسة الكاثوليكية بمركز الغنايم في محافظة أسيوط، جنوب صعيد البلاد، في إصابة 4 مواطنين بينهم مسلمان اثنان.

وحال تدخل جيران الكنيسة من المسلمين وبعض المارة دون امتداد النيران لباقي مباني الكنيسة، بعدما سارعوا بإطفاء الحريق باستخدام الأواني المنزلية وبعض خراطيم المياه وطفايات الحريق.

بدورها، انتقلت فرق الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث؛ للسيطرة على الوضع، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين جراء الحريق.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الحريق؛ للوقوف على ملابساته، وكذلك حصر الخسائر التي مني بها المكان جراء الحريق.