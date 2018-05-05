بالفيديو والصور.. السيول تجرف عشرات السيارات بالعاصمة التركية

جرفت مياه سيول عارمة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، اليوم السبت، عشرات السيارات في العاصمة التركية أنقرة.

وقال مراسل الأناضول: إن مياه السيول الناجمة عن الأمطار التي هطلت خلال ساعات الظهر، أثّرت سلبًا على سير الحياة في أنقرة.

وأوضح أن مياه السيول المتدفقة جرفت في طريقها عشرات السيارات في منطقة “ماماق”، وألحقت بها وببعض المحال التجارية أضرارًا بالغة.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في قطع بعض الأسلاك الكهربائية في المنطقة.

وهرعت فرق بلدية “ماماق” والإطفاء إلى المنطقة، وأطلقت عمليات لإنقاذ السيارات ومساعدة المواطنين.