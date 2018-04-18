دي ميستورا يصل أنقرة لبحث الأزمة السورية

وصل العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية، أنّ دي ميستورا- الذي يقوم بجولة في عدد من دول المنطقة – سيجري مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية التركية.

وأضافت المصادر، أنّ المسؤول الأممي سيلتقي مستشار الخارجية التركية أوميت يالجين ومساعده سادات أونال.

ومن المقرر أن يتناول المبعوث الأممي مع المسؤولين الأتراك سبل حل الأزمة السورية، وكيفية إكساب زخم لمحادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة.

وعقب إتمام مباحثاته في أنقرة، يتوجه دي ميستورا إلى العاصمة الروسية موسكو، ومن ثمّ إلى طهران عاصمة إيران.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيجري محادثات مع ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة للسلام في سوريا يوم الجمعة المقبل.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية: “أؤكد أنه من المقرر أن تجري هذه المحادثات يوم الجمعة”.