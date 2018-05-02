مصرع 3 أشخاص جرّاء سيول جارفة في اليمن (صور)

لقي 3 يمنيين مصرعهم، اليوم الأربعاء، بعدما جرفتهم السيول التي شكلتها الأمطار الغزيرة المتساقطة على محافظتي ذمار وعمران وسط وشمال اليمن، فيما تضررت مئات الهكتارات الزراعية في أغلب محافظات البلاد.

وقالت مصادر محلية بمحافظة عمران لـ”إرم نيوز”، إنّ “شخصين توفيا بعدما جرفتهما السيول في منطقة خيوان بالمحافظة، أثناء محاولتهما عبور إحدى الممرات المائية بسيارة”.

وأضافت، أنّ “السيول الجارفة سحبت معها عشرات المواشي وأتلفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية منها عشرات مزارع القات كما سببت تشققات في بعض المنازل في المحافظة”.

وفي “ذمار” توفي شاب من أبناء مديرية المنار في المحافظة بعدما جرفته السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة.

وكانت هيئة الأرصاد اليمنية “نبهت المواطنين بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من مجاري السيول” مؤكدة “استمرار عدم استقرار الأجواء وهطول الأمطار الغزيرة”.