سعوديون يفقدون جثمان والدهم المتوفى 20 يومًا.. تعرف على السبب (فيديو)

صدم أفراد عائلة سعودية بعد وفاة والدهم بالولايات المتحدة؛ بسبب خطأ في إجراءات شحن الجثة إلى مطار الرياض، حيث استبدلت بجثة شخص يحمل الجنسية الأوروبية.

وروى أفراد من الأسرة السعودية تفاصيل الواقعة الصادمة في لقاء على قناة MBC، حيث عبروا عن المرارة التي شعروا بها بفقدان والدهم وفقدان جثته فيما بعد، ومسيرة البحث عنها التي استمرت 20 يومًا.

وذكر أفراد الأسرة أن الابن الأكبر توجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن فور ورود نبأ وفاة والده؛ لنقل جثمانه إلى السعودية، حيث قام بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان وتغسيله وتسجیل البیانات وتوقیع أوراق الاستلام والشحن، وكان من المفترض أن تسلم سفارة المملكة الجثمان للخطوط السعودية.

وقال أفراد الأسرة، إنهم صدموا عند استلام جثمان والدهم في مطار الرياض الدولي؛ بعد أن لاحظوا اختلاف رقم الشحن الموجود على تابوت والدهم. وبعد إصرار أفراد الأسرة على معاينة الجثمان، وجدوا جثمان شخص أوروبي في التابوت.

وأضافوا أن ما زاد من معاناتهم، تخبط الجهات المعنية في التعامل مع قضيتهم وشتاتھم بین الخطوط السعودية ومطار الرياض والمطار الأمريكي، والوعود الكاذبة دون اتخاذ موقف قانوني للمناول الأرضي في مطار الرياض.