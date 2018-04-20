سعود القحطاني يعلّق على إيقاف النادي الرياضي النسائي بسبب الفيديو المسيء

علّق سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي، على قرار الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ إيقاف نادٍ رياضي نسائي؛ بسبب مقطع فيديو مسيء.

وأعاد القحطاني نشر بيان الهيئة العامة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وكتب: “قرار هيئة الرياضة الحازم والسريع لم يكن مستغربًا. بل كان متوقعًا ومنتظرًا”.

وأضاف: “اعتدال دون تطرف أو انحلال. السعودية: رمز الاعتدال الإسلامي والقيم الأصيلة”.

وكتب القحطاني في تغريدة أخرى: “الاعتدال حسب فهمي هو فضيلة مكانها في الوسط بين رذيلة التطرف ورذيلة الانحلال. يظن بعض الجهلة أن الانحلال هو الحل لمحاربة التطرف، والمتطرفون يرون العكس. فهمي البسيط لكلام ولي العهد بعودتنا لأن نكون مجتمعًا طبيعيًا؛ هو ببساطة: عودتنا للاعتدال دون تطرف ودون انحلال”.

وأصدرت الهيئة العامة للرياضة السعودية، اليوم الجمعة، قرارًا بإيقاف نادٍ رياضي نسائي؛ بسبب ظهور فتاة داخل النادي وتعليق من الفنانة الكويتية حليمة بولند، وهو الأمر الذي أثار الجدل في السعودية.

قرار هيئة الرياضة الحازم والسريع لم يكن مستغربًا. بل كان متوقعًا ومنتظرًا. اعتدال دون تطرف او انحلال.

السعودية: رمز الاعتدال الإسلامي والقيم الأصيلة بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ييدي ولي العهد الأمين. حفظهما الله ونصرهما. pic.twitter.com/jcqaF9vvO9 — سعود القحطاني (@saudq1978) April 20, 2018