مصرع 4 مصريين من أسرة واحدة بالسعودية

لقيت أسرة مصرية مكونة من 4 أفراد مصرعها، السبت، إثر حادث سير شمالي السعودية.

ونقلت صحيفة “أخبار اليوم” (حكومية)، عن عيد الشريف، رئيس الجالية المصرية بمنطقة عرعر شمالي السعودية قوله: إن “أسرة مصرية مكونة من 4 أفراد لقيت مصرعها، إثر اصطدام سيارتها بشاحنة على طريق القريات – عرعر”.

وأوضح الشريف أن “حادث التصادم أدى إلى احتراق السيارة بالكامل، ما أدى إلى وفاة الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين أكبرهما بنت تبلغ 8 سنوات والآخر يبلغ 6 سنوات”.

وأضاف أن رب الأسرة المتوفى يدعى “هشام عبدالله عبدالعزيز إبراهيم، ويعمل اختصاصي تسويق بمدينة القريات شمالي شرق السعودية”.

وأوضح أن “الأسرة كانت في طريقها للحاق بموعد اختبارات ابنتها التي تؤدي اختبارات أبناء مصر بالخارج، بالصف الثاني الابتدائي، في مدينة عرعر التي تبعد عن مقر إقامتهم بمدينة القريات نحو 350 كم”.

وأكد الشريف أنه “تم العثور على السيارة متفحمة بطريق الجلاميد الذي يربط بين منطقتي القريات وعرعر شمالي المملكة”.

ووفق المصدر ذاته، قال هاني صلاح، السفير المصري بالسعودية إنه “يتابع الحادث لإنهاء إجراءات دفن الجثامين أو نقلها إلى مصر، وفقًا لرغبة أهالي المتوفين”.

وتعد دول الخليج إحدى الوجهات الرئيسية للعمالة في مصر، التي يبلغ مستوى البطالة فيها 12.5% وفق إحصائية صادرة في 2016 عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.