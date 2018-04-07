أريج القحطاني.. معنفة جديدة من عسير السعودية (فيديو)

ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية على مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمعنفة جديدة بالمملكة تدعى أريج القحطاني.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على “تويتر”، إن “وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة عسير تنسق مع شرطة المنطقة للتحقق من الحالة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك”.

وكان نشطاء تداولوا على مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو لفتاة ذكرت عبره أنها تعرضت للعنف من قبل والدها.

وتقول الفتاة التي تدعى أريج القحطاني: “أبوي مدمن مخدرات ويعنفنا ويعنف إخواني الصغار ويمنعهم من العلاج .. وحاليًا موقفة خدماتنا بسبب ديونه .. لدينا معاملة سابقة في مراكز التدريب .. أرجو من الله توصيلها لأمير عسير “.