تطورات جديدة في واقعة حبس الحاجة سعدية في “العمرة المزيفة”

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم الرئيس في قضية المُسنة سعدية عبدالسلام، التي وقعت ضحية عصابة استغلت رغبتها في أداء العمرة لتهريب المخدرات للسعودية.

وجاء قرار النيابة الكلية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية بحبس عبدالله المنزلاوي 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافه بارتكاب الواقعة.

بدوره، أعلن القنصل المصري بمدينة جدة السعودية حازم رمضان، أن القنصلية ستتسلم تحقيقات النيابة المصرية بما فيها اعترافات المتهم الرئيس لتسليمها للجهات المعنية في السعودية للاطلاع عليها.

وأوضح رمضان في مداخلة مع قناة “cbc extra”، أن الفريق القانوني المصري بجدة يتوقع الإفراج عن الحاجة سعدية قريبًا بعد انتهاء التحقيقات وثبوت عدم تورطها في تهريب المخدرات للسعودية.

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على المتهم “المنزلاوي” الإثنين، لتورطه في واقعة القبض على الحاجة سعدية عبدالسلام فور وصولها إلى المملكة، وبحوزتها شنطة تحتوي على نحو 75 ألف قرص ترامادول ومواد مخدرة.