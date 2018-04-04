معروف بـ”تكفى يا سعد”.. حكم بحق الداعشي قاتل ابن عمه بالسعودية

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في حكم ابتدائي في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بتنفيذ حد الحرابة بحق الداعشي الذي قتل ابن عمه – في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”تكفى يا سعد”- في منطقة حائل وذلك في عيد الأضحى 1436 هـ.

ووفق “العربية نت”، اتخذت المحكمة قرارًا بمعاقبة الجاني بحد الحرابة والصلب، لقتله ابن عمه واثنين من رجال الأمن بمشاركة أخيه، الذي كان يعتنق الفكر الداعشي أيضًا، وقتل على يد رجال الأمن.

وأقر المتهم خلال جلسة سابقة بكل ما عرض عليه من تهم، مبينا أنه قتل ابن عمه لما رأى عليه من الردة حسب زعمه، كونه يعمل في القطاع العسكري وضد الإسلام، على حد تعبيره.

وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهم في منتصف فبراير/شباط الماضي، وطالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة عليه بالقتل تعزيرًا.

يذكر أن المتهم الداعشي وشقيقه استدرجا ابن عمهما مدوس فايز العنزي خلال أيام عيد الأضحى بمحافظة الشملي بحائل، وهو من منسوبي القوات المسلحة، ثم غدرا به وقتلاه رمياً بالرصاص ووثقا ذلك بمقطع فيديو، كما ارتكبا جريمتين أخريين، ثم قتلا العريف بمرور محافظة الشملي عبدالإله سعود الرشيدي بإطلاق النار عليه.

وتمكنت الجهات الأمنية لاحقًا من تحديد مكان الشقيقين في منطقة جبلية، وبمحاصرتهما ودعوتهما لتسليم أنفسهما بادرا بإطلاق النار بكثافة تجاه رجال الأمن، فتم الرد عليهما بالمثل، ما نتج عنه مقتل شقيق المتهم (المصور) لواقعة قتل العسكري، وإصابة شقيقه (المتهم) والقبض عليه، وصدر بحقه حكم اليوم.