مصر.. اعتقال المتهم الرئيسي باستغلال مُسنة مصرية لتهريب المخدرات إلى السعودية

ألقت الجهات الأمنية، في مصر، اليوم الإثنين، القبض على المتهم الرئيسي في قضية المُسنة سعدية عبدالسلام، التي وقعت ضحية عصابة استغلت رغبتها في أداء العمرة لتهريب المخدرات إلى السعودية.

وكانت السلطات السعودية بمطار ينبع قد ألقت، قبل نحو أسبوع، القبض على الحاجة سعدية عبدالسلام فور وصولها إلى المملكة وبحوزتها شنطة تحتوي نحو 75 ألف قرص “ترامادول” ومواد مخدرة، أرسلت معها دون علمها.

واعتقلت قوة أمنية المتهم عبدالله المنزلاوي في منزله بإحدى قرى نبروه في محافظة الدقهلية شمال مصر، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إن المتهم المنزلاوي “يبلغ من العمر 30 عامًا، وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ اللازم حياله”.

وكان القنصل المصري بمدينة جدة السعودية حازم رمضان قد قال، إن النيابة العامة المصرية انتهت من التحقيق مع زوج الحاجة سعدية عبدالسلام، مبينًا أنها سترسل نتيجة التحقيقات إلى الملحق الدبلوماسي في السفارة، تمهيدًا لإرسالها إلى السلطات السعودية.

وواصلت بعض قرى محافظة الدقهلية (شمال البلاد) تنظيم تظاهرات؛ للمطالبة بالإفراج عن الحاجة سعدية؛ خوفًا من تدهور حالتها الصحية.