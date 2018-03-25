بالصور.. 10 إصابات في حادث تصادم مروع بالسعودية

أصيب 10 أشخاص بينهم ثلاثة نساء في حادث تصادم مروع بين 6 مركبات على طريق الملك خالد في السعودية.

وهرعت الجهات الأمنية وفِرق الهلال الأحمر والشؤون الصحية ومرور العاصمة المقدسة؛ لموقع الحادث بعد أن تلقت بلاغًا من مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة، يفيد بوقوع الحادث، حيث عملت على إخراج مصاب احتجز داخل مركبته ونقله مع 9 مصابين آخرين بينهم 3 نساء،إلى مستشفيي النور والششة بعد أن قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، بحسب صحيفة سبق.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، إن غرفة عمليات الهيئة تلقت أمس السبت بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارات في الشرائع، إشارة كودو، وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه 7 فرق إسعافية وفرقتي تدخل متقدم .