فيديو بالسعودية يكشف حقيقة حادث تصادم بين سيارتين إحداهما تقودها امرأة

كشفت كاميرا مراقبة في المملكة العربية السعودية حقيقة وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما تقودها امرأة.

وأظهر الفيديو، تفاصيل حادث التصادم الذي وقع بين سيارتين بإحدى المحطات في محافظة الجموم بمكة المكرمة، إذ أثبت المقطع عدم وجود امرأة بين طرفي الحادث، بحسب صحيفة “سبق”.

وتبين، أن سيارة من نوع “كرسيدا” اصطدمت بأخرى من نوع “فورد” كانت متوقفة، لتكشف الكاميرات أن الشاب الذي ظهر وكان يسير بين السيارتين في المقطع القديم، كان هو نفسه من يقود سيارة “كرسيدا”، ونزل ليتفقد آثار الاصطدام.

يذكر أنه تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، يظهر حادث تصادم بإحدى المحطات، حيث ذكر متداولوه أن إحدى السيارتين كانت تقودها امرأة، قبل أن تفند كاميرات المراقبة هذه المعلومة.