السعودية.. القبض على 3 وافدين بتهمة ممارسة الدعارة

ألقت السلطات الأمنية بمحافظة حائل السعودية القبض على 3 وافدين، رجل وامرأتان، حوّلوا منزلًا مهجورًا إلى مكان لممارسة الرذيلة وتعاطي المسكرات والمخدرات.

ونقل موقع “سبق” المحلي عن مصدر قوله، إنه من خلال العمليات الأمنية لوحظ تردُّد عدد من الأشخاص على أحد المنازل المهجورة بقرية “المقاعد” بحايل، وتبيَّن أن الموقع يُستخدم للممارسات المشبوهة وتعاطي المسكرات والمخدرات.

وأضاف المصدر أنه وبمداهمة المنزل تم القبض على 3 وافدين، رجل وامرأتان.

وعند التفتيش عثر على قطعتين، يُشتبه في أن تكونا من مادة الحشيش المخدر، وحزمتَيْن من نبات القات المحظور.

وأوضح المصدر أنه جرى إحالة الأشخاص والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بحكم الاختصاص.