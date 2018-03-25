حريق هائل بمرتفعات السودة في عسير السعودية (فيديو)

شب حريق هائل مساء السبت، في قرى “العزيزة” بمرتفعات السودة بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية، وفق ما أعلنته إمارة منطقة عسير.

وأعلنت إمارة المنطقة، اليوم الأحد، أن كوادر الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقالت الإمارة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر” معلقة على الحريق: “‎إمارة منطقة #عسير :#الدفاع_المدني يُخمد و يُسيطر على حريق وقع في مرتفعات السودة بقرى العزيزه مساء أمس، وسوف يَصدر بيانٌ من الدفاع المدني لاحقاً . #حريق_السوده”.

#حريق_السوده

دائماً بعد الحملات الامنية على المجهولين تأتي مثل هذه الحرائق

هل الموضوع مصادفة؟ او تحدي؟ pic.twitter.com/ZwA3DkxCeN — عسير (@IAseeer) March 24, 2018

ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني السعودي بياناً في وقت لاحق يوضح فيه تفاصيل الحادث.