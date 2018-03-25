حريق هائل بمرتفعات السودة في عسير السعودية (فيديو)

حريق هائل بمرتفعات السودة في عسير السعودية (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

شب حريق هائل مساء السبت، في قرى “العزيزة” بمرتفعات السودة بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية، وفق ما أعلنته إمارة منطقة عسير.

وأعلنت إمارة المنطقة، اليوم الأحد، أن كوادر الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقالت الإمارة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر” معلقة على الحريق: “‎إمارة منطقة #عسير :#الدفاع_المدني يُخمد و يُسيطر على حريق وقع في مرتفعات السودة بقرى العزيزه مساء أمس، وسوف يَصدر بيانٌ من الدفاع المدني لاحقاً . #حريق_السوده”.

 ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني السعودي بياناً في وقت لاحق يوضح فيه تفاصيل الحادث.

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