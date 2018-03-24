أهم صفقات الأسلحة السعودية الأمريكية خلال زيارة محمد بن سلمان (فيديوغرافيك)

يعمل السعوديون على شراء مجموعة من الأسلحة الأمريكية النوعية، خلال زيارة محمد بن سلمان الولايات المتحدة.

القوات البرية

ـ 153 دبابة “إبرامز إم 1” التي تعد بمثابة دبابة المعركة الرئيسية للجيش الأمريكي.

ـ 266 رشاشًا آليًا عيار 7.62 ملم.ـ 20 عربة مدرعة “عربة هيركليز” لنقل المعدات الثقيلة وإخلاء الجنود

ـ 153 رشاشًا آليًا من عيار 2.5 ملم.

ـ 153 قاذفة قنابل دخان M250.

ـ 48 مروحية “CH-47F Chinook”.ـ 169 من معززات رؤية السائق “AN /VAS-5”.

ـ 133 من أجهزة الرؤية الليلية “AN / PVS-7B”.

ـ 4256 طلقة من ذخائر التدريب “M865”.

ـ 2394 طلقة من طراز M831Al.

سلاح الجو

ـ 8 من أنظمة الإطلاق الرأسيةMK-41 لحمل وإطلاق الصواريخـ 58 من أنظمة التحذير من القذائف “AN / AAR-57lk”.

ـ 48 من رشاشات M240H عيار 7.62 ملم مع قطع الغيار.

البحرية

ـ 4 سفن حربية من طرازLittoral.

ـ 48 رشاشًا من عيار 50 ملم.

ـ 532 من صواريخ RIM-162 المطورة.

ـ 7 رادارات من طراز AN / TPY-2.ـ 48 من صواريخ هاربون بلوك 2.

ـ 5 من أنظمة MK-15 Mod 31 SeaRAM.

الدفاع الصاروخي

ـ 44 من قاذفات صواريخ THAAD.

ـ 360 من الصواريخ الاعتراضية.