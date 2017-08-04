ما مصير سكان برج الشعلة بمنطقة مارينا في دبي بعد إخماد الحريق؟ (فيديو)

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فجر اليوم الجمعة أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في برج “الشعلة“ في منطقة “مارينا” السياحية في الإمارة بعد ساعة من منتصف ليل البارحة.

وقال المكتب في حسابه على “تويتر”، إن الجهات المختصة في دبي تعمل على توفير أماكن للسكان والعائلات المتأثرة جراء حريق البرج، وخصصت رقمًا للاستفسار عن ذلك.

ولم ينجم الحريق الذي اندلع في 4 طوابق من المبنى المكون من 86 طابقًا عن أي إصابات، بعد نجاح فرق الدفاع المدني بإخلاء السكان في ظرف وجيز.

وحضر في وقت مبكر من الحريق إلى موقع الحادث القائد العام لشرطة دبي ومدير عام الدفاع المدني في الإمارة، لمتابعة عمليات السيطرة على النار التي اندلعت في البرج الشاهق.

فيديو يرصد الجهود الكبيرة للحد من #حريق_مارينا_دبي برج الشعلة والذي لم يقع فيه أي إصابات pic.twitter.com/aXSeCMdXLX — مؤسسة دبي للإعلام (@dubaimediainc) ٤ أغسطس، ٢٠١٧

وأظهرت لقطات فيديو نشرها نشطاء على موقع “يوتيوب”، تصاعد النيران في عدد كبير من الطوابق، وسط وأعلى البرج، وتساقط كرات من اللهب من أعلى واجهته الأمامية.

وقال أحد السكان واسمه جورج: “كنا نيامًا واستيقظنا على إنذار الحريق وصراخ الناس، وهبطنا عبر الدرج مسرعين واستغرق النزول من الطابق الـ50 عشر دقائق”.

وأضاف: “كان الحريق كبيرًا جدًا في ذلك الوقت نحو الواحدة صباحًا، ثم بدأ يهدأ خلال الساعتين التاليتين، وبدأ في الطابق 67، وهذا هو ما قيل لنا”.

وقال ساكن آخر يدعى محمد ويقيم في الطابق الـ12، إن “النار اشتعلت في الجزء الأعلى من البرج ثم شبت في الطوابق الأدنى مع تساقط الحطام”.