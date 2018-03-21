هاتف محمول ينفجر في وجه رجل أثناء محاولة تغيير بطاريته (فيديو وصور)

انفجر هاتف محمول في وجه رجل أثناء محاولته تغيير البطارية بنفسه، في متجر للأجهزة الإلكترونية في الصين.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لحظة انفجار الهاتف المحمول وخروج ألسنة اللهب منه لتطال وجه الرجل، ما دفعه للجري داخل المتجر.

كما هرع بعض الزبائن للخروج من المتجر فور سماعهم دوي الانفجار وصراخ الرجل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر مادية أو إصابات، وأن الرجل بخير، موضحةً أنه كان يحاول استبدال بطارية هاتفه بأخرى رخيصة اشتراها عبر الإنترنت.

وقال صاحب المتجر لموقع “بير فيديو” الصيني: “أحضر الرجل هاتفه لإصلاحه يوم 20 مارس الجاري، وكان قد اشترى بطارية جديدة عبر الإنترنت، ولم يسمح لنا بتركيبها كي لا يدفع ثمن ذلك”.

وبحسب صاحب المتجر، فإن الثقب الذي حفره الرجل بالبطارية عن طريق الخطأ هو سبب الانفجار.