الصين تبدأ بناء أول سفينة سياحية لاستكشاف القطب الشمالي

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، اليوم السبت، أن الصين بدأت بناء أول سفينة سياحية لاستكشاف القطب الشمالي.

وتتطلع الصين إلى أن تؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري، لفتح ممرات بحرية تصل بمبادرة الرئيس شي جين بينغ “الحزام والطريق” إلى القطب الشمالي.

وقالت “شينخوا”، إن “من المتوقع استكمال بناء السفينة التي يبلغ طولها 104.4 متر، في آب/أغسطس 2019. وستكون السفينة مزودة بنظام تحكم ودفع كهربائي متقدم قادر على الإبحار في المياه المتجمدة”.

وأصدرت الصين، أول وثيقة رسمية بشأن سياسة القطب الشمالي في كانون الثاني/يناير الماضي، وكشفت الوثيقة عن خطط لتشجيع الشركات على تأسيس بنية تحتية والقيام برحلات تجارية تجريبية؛ بهدف بناء “طريق الحرير القطبي”.

وتهدف مبادرة “الحزام والطريق”، إلى تعزيز دور الصين العالمي، من خلال الربط بدول في أوروبا والشرق الأوسط ومناطق أخرى، عبر مشروعات بنية تحتية ضخمة.