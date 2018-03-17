في خطوة تثير غضب الصين.. ترامب يسمح للمسؤولين الأمريكيين بزيارات رسمية إلى تايوان

المصدر: أ ف ب

وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، قانونًا جديدًا يسمح لكبار المسؤولين الأمريكيين بالسفر إلى تايوان للقاء نظرائهم في تايبيه، في خطوة ستثير غضب الصين.

وقال البيت الأبيض إن “ترامب وقّع قانون السفر إلى تايوان الذي يشجع على تبادل الزيارات بين مسؤولي الولايات المتحدة وتايوان على كل المستويات”.

ويمكن للمسؤولين الأمريكيين حاليًا، السفر إلى تايوان، بينما يزور مسؤولون تايوانيون من حين لآخر البيت الأبيض، لكن الاجتماعات تجري بتحفظ، لتجنّب إثارة غضب الصين.

وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان في 1979، إرضاء لبكين، لكنها أبقت على علاقات تجارية مع الجزيرة، حيث تبيعها أسلحة مما يثير استياء الصين.

وتعتبر الصين تايوان إقليمًا متمردًا يشكل جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

ووصف القانون الأمريكي الجديد تايوان أنها “منارة للديمقراطية”، مؤكدًا على أن “إنجازات تايوان الديمقراطية تشكل مصدر وحي لعدد من دول وشعوب المنطقة”.

ورحب السيناتور جيم أينهوف بهذه الخطوة، مؤكدًا أن “الاجتماعات على مستوى عالٍ تبقى ثمينة جدًا، خاصة مع مواصلة الصين مطالبها في بحر الصين الجنوبي”.

ووصف القانون أنه “أداة مهمة، بينما تتم مواصلة التأكد من أن تايوان تملك القدرة على الدفاع عن نفسها، وتبقى حليفة ملتزمة للولايات المتحدة في المنطقة”.