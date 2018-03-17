البرلمان الصيني يعيد انتخاب شي جين بينغ رئيسًا للبلاد

أعاد البرلمان الصيني، اليوم السبت، انتخاب شي جين بينغ رئيسًا للبلاد بالإجماع.

كما انتخب البرلمان وانغ كيشيان حليف شي الوثيق نائبًا لرئيس البلاد في تأكيد لهيمنة شي على السلطة.

وكان البرلمان وافق، يوم الأحد الماضي، على تعديل الدستور لإلغاء القيود على فترات الرئاسة؛ ما يعني أن بوسع شي البقاء رئيسًا للبلاد إلى أجل غير مسمى.

وصافح وانغ شي بعد إعلان نتيجة التصويت داخل قاعة الشعب الكبرى ببكين.

ولم يصوت سوى شخص واحد ضد وانغ من بين 2970 صوتًا تم الإدلاء بها. واشتهر وانغ بلقب “رجل الإطفاء” لدوره المحوري في معالجة قضايا مثل الفساد والمشكلات المالية الداخلية على مدى سنوات.

ولوانغ خبرة أيضًا في التعامل مع الولايات المتحدة من منطلق دوره السابق كنائب لرئيس الوزراء الذي كان يرأس المحادثات الاقتصادية السنوية مع واشنطن. وكان وانغ طرفًا رئيسًا في معركة شي ضد الفساد مع سجن عشرات من كبار المسؤولين خلال توليه منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد، ومن بينهم قائد جهاز الأمن الداخلي تشو يونغ كانغ الذي يقضي الآن حكمًا بالسجن مدى الحياة.