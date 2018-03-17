قطر تقيم دعوى قضائية في أمريكا ضد منتقدي حكومتها على الإنترنت

أقام مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد أشخاص يقول إنهم يشنون حملة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لنشر معلومات كاذبة وللإضرار بشركات البلاد.

وزعم المكتب في الشكوى التي قدمها ليل الجمعة لمحكمة بولاية نيويورك في مانهاتن إن “المدعى عليهم استخدموا حسابات منذ تشرين الأول/ أكتوبر تحت اسم (قطر إكسبوزد) على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة عن حكومة قطر تشمل الترويج لمعاقبة قطر”.

وقال مكتب الاتصال الحكومي إن “المدعى عليهم استغلوا استخدام أسماء مستعارة لنشر معلومات سلبية مما تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لعمليات البلاد وسمعتها”.

وأضاف إن “نحو خمسة بالمئة من متابعي (قطر إكسبوزد) على تويتر عبارة عن برامج آلية مما يعني أن معظم الأخبار الكاذبة تنتشر إلى حسابات حقيقية وأشخاص حقيقيين”.

وتقول الشكوى إن “منشورات وهجمات المدعى عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي لا تمثل رأيًا أو خطابًا سياسيًا محميًا من حيث المضمون والمحتوى والهدف”.

ويسعى مكتب الاتصال الحكومي إلى تعويض لم يحدده في الشكوى، فيما لم يرد محام عن المكتب مقيم في الولايات المتحدة على طلبات للتعقيب اليوم السبت.