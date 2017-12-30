مشعل العنزي.. رجل دفاع مدني سعودي يلفت الأنظار بتضحية غير عادية (صور)

جذب أحد رجال الدفاع المدني في السعودية، أنظار مواطنيه بعد أن خاطر بحياته في مهمة إطفاء حريق منزلي كبير، ومنحه أسطوانة الأوكسجين الخاصة به لطفل كاد أن يقضي اختناقًا قبل أن يدخل الرجل العناية المركزة في أحد المستشفيات نتيجة اختناقه بالدخان.

ولاقت قصة “مشعل العنزي” العامل في الدفاع المدني في مدينة حائل، صدى واسعًا، وإشادة بتصرفه، واحتفاء به فور انتشار تفاصيل قصته وشجاعته التي أبداها خلال إطفاء الحريق مساء يوم الخميس الماضي.

وغزت صور “العنزي” مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، فيما تصدّر الوسم “#بطل_حايل_يضحي_بنفسه” قائمة الترند على موقع “تويتر” وسط دعوات واسعة لتكريم الرجل بعد خروجه من المستشفى.

وشبَّ الحريق في منزل يضم عدة شقق بحي صديان الغربي في مدينة حائل، فيما شاركت عدة فرق إطفاء وإسعاف حكومية وخاصة في السيطرة على الحريق، وإخراج ساكني الشقق.

وانتهت المهمة بإصابة 7 أشخاص باختناق، بينهم 5 من سكان المنزل، واثنان من فرق الدفاع المدني التي أخمدت الحريق. فيما تبيَّن أن إصابة أحد رجال الدفاع المدني، وهو مشعل العنزي خطيرة، ليتم نقله إلى مستشفى الملك خالد الحكومي، بينما نُقل المصابون الستة الآخرون إلى مشافي خاصة قريبة من موقع الحريق.