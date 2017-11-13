السعودية.. أنمار الحائلي يعترف بالتزوير ويأمل في تفادي الشق الجنائي (فيديو)‎

قدّم أنمار الحائلي، الرئيس السابق لنادي الاتحاد السعودي اعتذاره لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ولجماهير نادي الاتحاد على الخطأ الذي ارتكبته إدارته في قضية التلاعب في عقود اللاعبين.

وفي اتصال تليفوني مع برنامج “أكشن يا دوري” الذي يقدّمه الإعلامي وليد الفراج اعترف الحائلي بخطئه في التلاعب بعقود اللاعبين مشيرًا إلى أن إدارته حاولت إنهاء القضية، لكنها لم تستطع، رغم أنه عُرض عليه بعض النصائح التي أحرجته أمام الجمهور وأمام الهيئة العامة، معتبرًا أن الخطأ كان جسيمًا.

وقال الحائلي إن أمله كبير بتركي آل الشيخ لإيجاد طريقة تبعده عن الشق الرياضي والجنائي.

من جهته قدّم رجاءالله السلمي وكيل رئيس هيئة الرياضة لشؤون الإعلام الشكر لأنمار الحائلي على اعترافه بالخطأ واعتذاره عنه، مشيرًا إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

وفي اتصال مع البرنامج نفسه أكد السلمي أن الهيئة ستأخذ الاعتذار والاعتراف بعين الاعتبار لتخفيف ما قد يتعرض له الحائلي، لكنه أكد وجود جوانب قانونية لا يمكن التدخل فيها بصورة مباشرة، ولا بد من سيادة القانون.

وقررت الهيئة العامة للرياضة السعودية الشهر الماضي إنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، وأصدرت الهيئة بيانًا قالت فيه إنه تم تكليف حمد بن سليمان الصنيع، بمنصب رئيس النادي.

ويعيش نادي الاتحاد السعودي حالة من التخبط الإداري بسبب الديون نتيجة تراكم الشكاوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.