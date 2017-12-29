السعودية.. القبض على “ملثمين” ارتكبا عملية سطو في الطائف (فيديو)

ألقت شرطة الحوية، بمحافظة الطائف في السعودية، القبض على مواطنين “ملثمين” ارتكبا عملية سطو على صيدلية في محاولة لسرقتها، بعد أن أشهرا السلاح الأبيض في وجه الموظف المناوب.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي، إن مركز شرطة الحوية تلقى بلاغًا بالحادثة، وفتح تحقيقًا أسفر عن القبض على المتورطينِ، موضحًا أنهما مواطنان سبق أن تورطا بمحاولة سرقة شخص بالأسلوب نفسه.

ولفت العقيد القرشي، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام محلية إلى أن حالة أحدهما لم تكن طبيعية لحظة القبض عليه، وأن الشرطة أحالت المتهمين بعد التحقيق معهما إلى فرع النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وتم تداول مقطع فيديو أظهر دخول المتهمين للصيدلية وهما ملثمان، حيث هدد أحدهما موظف الصيدلية بالإضافة لشخص آخر كان موجودًا في المحل بسكين، واستولى على مبلغ مالي كان بحوزة الزبون.