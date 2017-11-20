زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مدينة إيرانية على الحدود مع العراق

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم الإثنين، مدينة مهران التابعة لمحافظة إيلام غرب إيران على الحدود مع العراق.

وأفادت هيئة الأرصاد الإيرانية وفقًا للوكالة الرسمية، أن زلزالًا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب في الساعة السادسة و53 دقيقة حسب التوقيت المحلي من مساء الإثنين، الحدود العراقية ومدينة مهران الإيرانية.

وبحسب الأرصاد فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في الإحداثية التالية: خط الطول الجغرافي 46.38 والعرض الجغرافي 32.92.

وأعلن مديرعام شؤون إدارة الأزمات في محافظة إيلام، أن الزلزال لم يؤد إلى وقوع أضرار في مدينة إيلام.

وكانت محافظة كرمنشاه غرب إيران تعرضت الأسبوع الماضي لزلزال بلغت قوته 7.3 درجة أدى إلى مصرع نحو 500 شخص وجرح الآلاف فيما تدمرت نحو 15 ألف وحدة سكنية.