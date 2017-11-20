الحوثيون يطلقون فضائية جديدة بتمويل إيراني

قالت مصادر جماعة الحوثي إن الجماعة تعتزم إطلاق قناة فضائية جديدة، في محاولة للتأثير على الرأي العام اليمني، حيال الممارسات التي تقوم بها الميليشيات في جميع أرجاء البلاد.

وبيّن مصدر من داخل الجماعة لـ”إرم نيوز” أن القناة الإعلامية الجديدة، التي ستنطلق قريبًا، ممولة بشكل مباشر من إيران، وستبدأ البث بالتزامن مع احتفالات الجماعة بالمولد النبوي الشريف.

وأكد مصدر إعلامي لـ”إرم نيوز” أن الأجهزة الخاصة بالبث الفضائي “حصلت عليه جماعة الحوثي من إيران، عبر عصابات تهريب ضمن صفقات الأسلحة التي يتم إرسالها إلى اليمن عبر البحر الأحمر”.

وأوضح المصدر أن القناة تمتلك حاليًا 3 أجهزة بث مباشر مرتبطة بالأقمار الصناعية في “صعدة وصنعاء والحديدة”، حيث حصلت عليها قبل ثلاثة أشهر من إيران، وتمتاز بتقنية عالية في البث وصغر الحجم وسهولة التنقل بها.

ووفق المصدر، فإن الحرس الثوري الإيراني تكفل بتغطية النفقات المالية للقناة، ونقل تجهيزات جديدة، منها عربة النقل الرئيسة بتجهيزاتها المختلفة، وحجز مساحة في القمر الصناعي، ورواتب العاملين، بهدف ضمان استمراريتها.

وتمتلك جماعة الحوثي قناتين فضائيتين، وثلاث إذاعات محلية، وأربع صحف يومية وأسبوعية والعشرات من المواقع الإخبارية، تستغلها في تمرير أفكارها للمجتمع اليمني، والحديث عن انتصاراتها في الجبهات، والدفع بالمقاتلين الجدد للانخراط في تشكيلاتها العسكرية.